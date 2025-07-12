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Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, совершившего хищение из магазина, поздно вечером 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Около 23:00 из магазина на улице Труда на пульт дежурного поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали гражданина, который похитил из торгового зала куртку и продукты питания. Ущерб составил три тысячи 700 рублей.

По факту хищения проводится проверка.

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