В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

14:49, 12 июля 2025, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, совершившего хищение из магазина, поздно вечером 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 23:00 из магазина на улице Труда на пульт дежурного поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали гражданина, который похитил из торгового зала куртку и продукты питания. Ущерб составил три тысячи 700 рублей.

По факту хищения проводится проверка.