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Митрополит Матфей совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, в День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия


Его сослужили секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, клирик храма святых Жен-Мироносиц города Пскова иерей Павел Орлов, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря: игумен Августин (Заярный), иеромонах Анатолий (Подолян), иеромонах Иоанн (Князев). Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого собора диакон Илья Медведев.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане кафедрального собора и многочисленные паломники.

За божественной литургией митрополит Матфей рукоположил клирика храма святого князя Александра Невского города Пскова диакона Александра Волчанова в сан пресвитера.

По окончании праздничного богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

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