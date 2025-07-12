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Происшествия

Пенсионера в синей спортивной куртке продолжают разыскивать в Пскове

83-летнего пенсионера Илью Александровича Строчкова продолжают разыскивать в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 23 июня прошлого года его местонахождение остаётся неизвестным. Мужчина был одет в синюю спортивную куртку, чёрные брюки, кепку и чёрные кроссовки. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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