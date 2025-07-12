Чем опасен холодный душ в жару, объяснили врачи

20:39, 12 июля 2025, ПАИ

Чем опасен холодный душ в жару, объяснили в министерстве здравоохранения Псковской области со ссылкой на Минздрав РФ.

Многие принимают холодный душ в жару, чтобы снизить температуру тела. На самом деле такая мера не уменьшает температуру, а сужает сосуды, что препятствует охлаждению организма. Особенно это опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При принятии такого душа может повыситься частота сердечных сокращений, а также артериальное давление. Вместе с этим даже у молодых людей может произойти холодовой шок. Он развивается как при температуре воды в два градуса, так и в 10–15.