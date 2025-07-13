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Общество

Псковские спасатели напомнили, как вести себя во время грозы

Как вести себя во время грозы, напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

При возможности необходимо не выходить из дома, закрыть окна и дымоход. Также не рекомендуется топить печь и разводить костры, так как это может притянуть электрический заряд.

Нельзя забираться на крышу и находиться около токоотвода и заземлителя. Вместе с этим стоит избегать контакта с антеннами и электропроводкой. Стоит отключить радио, телевизор и не использовать телефон.

На открытой местности необходимо отключить телефон и не использовать зонт. Нельзя прятаться под деревьями, особенно под дубом, тополем, елью и сосной. Лучше укрыться под низкорослой растительностью или сесть в сухую траншею таким образом, чтобы тело имело меньшую площадь соприкосновения с землёй.

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