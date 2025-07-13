Площадки Форума молодых семей региона открыты для посетителей

12:44, 13 июля 2025, ПАИ

Площадки Форума молодых семей региона открыты для посетителей, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ













Участников мероприятия ждут образовательные площадки от региональных и федеральных спикеров, интерактивные площадки для детей, площадка безопасности, презентация семейных проектов, а также концерт. Кроме того, на форуме состоится защита инициатив Семейной проектной школы. Авторов лучших проектов наградят.

Мероприятие продлится до 16:00 в студенческом сквере ПсковГУ на улице Ленина, 2. Концерт – в 13:00.

Напомним, что организаторами мероприятия выступает правительство Псковской области, ПсковГУ, Псковский городской молодёжный центр, АНО ЦПКР «Приоритет», центр «Мой бизнес» и Клуб молодых семей региона.