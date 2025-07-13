Псковская область, Ленобласть и Санкт-Петербург разрабатывают единый туристический маршрут к 225-летию Пушкина

15:01, 13 июля 2025, ПАИ

Псковская область, Ленобласть и Санкт-Петербург разрабатывают единый туристический маршрут к 225-летию Пушкина. Планируется, что первые группы туристов смогут отправиться по нему уже осенью. Об этом рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Работа над маршрутом идёт активно, большое внимание уделяется интерактивам. Процесс создания маршрута ведётся под руководством трёх глав субъектов. В планах, что его длительность составит пять дней.

«Пушкинский заповедник специально разрабатывает новые программы именно для нашего маршрута», – отметила Марина Егорова и подчеркнула, что параллельно формируется заявка для получения статуса «национальный». Это позволит привлекать дополнительные объёмы федеральных средств в регионы.