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Общество

Псковская область, Ленобласть и Санкт-Петербург разрабатывают единый туристический маршрут к 225-летию Пушкина

Псковская область, Ленобласть и Санкт-Петербург разрабатывают единый туристический маршрут к 225-летию Пушкина. Планируется, что первые группы туристов смогут отправиться по нему уже осенью. Об этом рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Фото: Telegram-канал Марины Егоровой

Работа над маршрутом идёт активно, большое внимание уделяется интерактивам. Процесс создания маршрута ведётся под руководством трёх глав субъектов. В планах, что его длительность составит пять дней.

«Пушкинский заповедник специально разрабатывает новые программы именно для нашего маршрута», – отметила Марина Егорова и подчеркнула, что параллельно формируется заявка для получения статуса «национальный». Это позволит привлекать дополнительные объёмы федеральных средств в регионы.

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