«Крыло болталось на сухожилиях»: аиста сбили на дороге в Печорском округе

18:00, 13 июля 2025, ПАИ

Аиста сбили на дороге в Печорском округе. Раненое животное доставили в «Дом белого аиста», сообщили ПАИ в организации.

Птицу обнаружили на дороге между деревней Юшково и Ботвино в Лавровский волости. «Взрослая особь, весь в крови, крыло частично оторвано. На ногах держится, но к себе не подпускает», – рассказали местные жители об обнаружении аиста.

Помощница приюта вместе с семьёй отловила птицу с волочащимся крылом и доставила в «Дом белого аиста». Птицей оказалась некрупная взрослая самка, которую назвали Паулина. «У неё несколько переломов костей предплечья левого крыла, была большая кровопотеря, крыло болталось на сухожилиях, удалить его не составляло труда, а восстановить – невозможно. Поскольку травма произошла два дня назад – раны были заполнены многочисленными личинками мух, пришлось бороться ещё и с ними. У птицы отбита вся левая сторона, разорваны воздушные мешки, мощнейший удар был, но она жива, пытается выкарабкаться, выжить», – отметили зоозащитники.

В «Доме белого аиста» также обратились к тем, кто мог сбить птицу с просьбой не оставаться в стороне и оказать поддержку. Ей оказали первую помощь, но далее последует перевозка в ветеринарную клинику Пскова и лечение.

Кроме того, 12 июля привезли ещё одного взрослого аиста из Порховского округа. Он был найден у поворота на Хилово. У птицы черепно-мозговая травма, удар пришёлся на голову. «Сейчас помимо взрослых сбивать будут и аистят. Аистята начали слетать с гнёзд, учатся летать. Водители, будьте внимательны! Притормаживайте, не калечьте птиц!» – призвали в группе.