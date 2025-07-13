Псковичи рассказали, что знают об ОСАГО

18:20, 13 июля 2025, ПАИ

Опрос интернет-пользователей показал, что только половина жителей Псковской области (50%) точно знают расшифровку аббревиатуры ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

При этом уровень осведомлённости заметно различается в зависимости от возраста. Среди людей старше 65 лет правильный вариант ответа выбрали 75%. Молодёжь в возрасте 18–24 лет справилась с этим вопросом только в 46% случаев.

Только 41% респондентов уверенно различают ОСАГО и КАСКО. Лучше всего с этим вопросом справились участники в возрасте 45–54 лет — 47% из них дали верный ответ. Среди людей старше 65 лет 59% затруднились с точным определением разницы между двумя видами страхования.

ОСАГО покрывает ущерб, нанесённый другим участникам ДТП. КАСКО защищает от повреждений или утраты собственного автомобиля, независимо от вины владельца.

Почти половина опрошенных (45%) правильно ответили, что полис ОСАГО предусматривает оплату ремонта автомобиля пострадавшего и/или компенсацию вреда здоровью. Среди респондентов 55–64 лет 36% признались, что не знают точно, какие риски покрывает этот полис.