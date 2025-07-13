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Общество

В Псковской области распределены квоты на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам

Три квоты на временное проживание выделила комиссия Управления МВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Заседание, на котором были рассмотрены заявки на выделение квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, состоялось 4 июля 2025 года.

В ходе заседания комиссия изучила 17 заявок, поступивших от подразделений по вопросам миграции 27 и 28 мая 2025 года. Решения о выделении квот принимались на основании критериев, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2345, регулирующим порядок распределения квот между регионами.

На данный момент остаток квоты, выделенной для Псковской области, составляет 53.

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