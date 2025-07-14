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Общество

Об изменении способа получения набора соцуслуг рассказали в Соцфонде

Способ получения набора социальных услуг могут изменить льготники Псковской области до 1 октября, сообщили ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбрать: получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Денежный эквивалент полного набора социальных услуг в 2025 году составляет 1 728,46 рубля в месяц.

В НСУ входят лекарственные препараты по рецепту врача (1 331,3 рубля), санаторно-курортное лечение (205,95 рубля), бесплатный проезд к месту лечения и обратно (191,21 рубля).

НСУ можно заменить деньгами как полностью, так и частично. Например, пользоваться обеспечением лекарственными препаратами в натуральной форме и получать деньги за санаторно-курортное лечение и проезд, уточнили в СФР.

Желающим изменить способ получения НСУ необходимо подать заявление до 1 октября 2025 года через портал «Госуслуги», клиентскую службу отделения СФР по Псковской области, МФЦ.

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Если форма получения набора услуг устраивает льготника и он не планирует её менять, подавать заявление не нужно, добавили в СФР.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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