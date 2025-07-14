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Общество

Уроженца Дагестана разыскивают в Псковской области

Розыск 49-летнего Сергея Алешина продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Сергей Алешин. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина – уроженец Дагестана, проживал в доме на Плехановском посаде в Пскове. С конца марта этого года он без вести пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мужчина вёл асоциальный образ жизни. Его объявили в федеральный розыск.

На вид ему около 49 лет, ростом до 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него овальное лицо, карие глаза, тёмные волосы, есть искривление носа. Мужчина хромает на правую ногу, может ходить с тростью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Алешина, просят сообщить по телефонам 59-63-09, 8-991-488-28-61 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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