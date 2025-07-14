Псковичи рассказали, как выбирали профессию и какое влияние оказала семья

08:43, 14 июля 2025, ПАИ

Жители Псковской области рассказали, как они выбирали свою профессию и как на их выбор отреагировали родственники. Результатами опроса с ПАИ поделились аналитики hh.ru.

Опрос показал, что в большинстве случаев жители СЗФО, в том числе Псковской области, достаточно самостоятельны в выборе первой профессии и образования. Так, лишь у 11 % опрошенных решение приняли родственники или близкие, ещё 23 % сделали выбор совместно с родными, а 63 % – самостоятельно. Чем моложе были респонденты, тем чаще они указывали, что делали выбор сами: среди респондентов до 18 лет таких было 84 %, а среди 35–44-летних – 65 %.

Наиболее самостоятельными в принятии решения, на кого пойти учиться, оказались респонденты, занятые в сельском хозяйстве, – 85 %, а также в добывающей отрасли – 75 %. Чаще других советовались с родными по поводу карьеры и образования те, кто работает в секторе «Нефть и газ» (41 %), ЖКХ (30 %), энергетике (30 %) и финансовом секторе (29 %).

Согласно результатам исследования, чаще всего родственники оказывают влияние на выбор будущей профессии или образования. 23 % опрошенных из Псковской области отметили, что близкие указывали, что будущая профессия должна быть стабильной и престижной. 5 % респондентов признались, что родственники буквально уговорили поступить в нужный, по их мнению, вуз или ссуз. Чаще всего о таком влиянии сообщали респонденты из металлургии.

Для 6 % профессия родственников стала примером для выбора своего направления. В противовес им ещё 6 % отметили, что неблагоприятные условия труда (высокая ответственность, низкая зарплата, высокая нагрузка) оттолкнули их от идеи продолжать семейную профессиональную династию. А 5 % смогли освоить новую профессию при поддержке семьи.

Опрос также показал, что в целом респонденты получают положительную реакцию от родственников на свой выбор профессии или образования – об этом заявил 41 % опрошенных. Нейтрально отреагировали 38 %, негативно – 4 %, а 6 % отметили, что мнения близких разделились. Остальные затруднились ответить.