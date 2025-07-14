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Кабинет неотложной помощи открыли в великолукской поликлинике №1

Кабинет неотложной помощи открыли в поликлинике № 1 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области

С 08:00 до 18:30 ведут приём пациентов и выезжают на неотложные случаи фельдшеры Екатерина Румянцева и Марина Иванова.

Напомним, что скорая помощь выезжает на экстренные случаи, представляющие непосредственную угрозу для жизни. А неотложная помощь оказывает помощь при состояниях, не угрожающих жизни, но требующих медицинской помощи.

К неотложной помощи относятся:

  • острые состояния без угрозы для жизни: высокая температура, головная боль, боли в суставах и спине, обострение хронических заболеваний, невралгии, зубная боль, боль в горле, ухе, пищевое отравление;
  • состояния, требующие временного облегчения: временное облегчение приступа бронхиальной астмы, купирование болевого синдрома при травмах, не требующих экстренной госпитализации;
  • состояния, требующие наблюдения и дальнейшего лечения в поликлинике: повышенное или пониженное артериальное давление, головокружение, слабость, если эти состояния не угрожают жизни.

Записаться на приём в кабинет неотложной помощи можно в день обращения через регистратуру, сделать вызов можно по телефону кол-центра (8 811-53) 7-88-99.

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Кабинет неотложной помощи открыли в великолукской поликлинике №1
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