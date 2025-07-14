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Общество

Более 3000 километров ЛЭП восстановили после шторма в Новгородской и Псковской областях

3460 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях восстановили после сильного шторма «Россети Северо-Запад». Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Энергетики включили 173 линии электропередачи и 2688 трансформаторных подстанций. В Новгородском филиале сохраняется особый режим, в Псковском филиале — режим повышенной готовности. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Жителям запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Ранее сообщалось, что сегодня, 14 июля, на Псковскую область снова обрушатся грозы и ливни.

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