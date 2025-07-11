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Страна и мир

В России планируют ввести дополнительные пошлины для мигрантов

К рассмотрению законопроектов, предусматривающих дополнительные государственные пошлины для мигрантов, приступит Госдума РФ на этой неделе. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«Большинство иностранных граждан приезжает в нашу страну с целью заработка. Прибывающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу», – отметил Володин.

На этой неделе будет обсуждаться введение таких дополнительных государственных пошлин, как:

- за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства – 4200 рублей;
- за продление срока действия разрешения на работу – 4200 рублей;
- за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений – 2100 рублей.

Кроме того, предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов, среди которых:

- за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания;
- за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в нашей стране;
- за продление срока временного пребывания в Российской Федерации;
- за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

«Всё это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания.
Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», – пояснил Володин.

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