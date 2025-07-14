19 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:27, 14 июля 2025, ПАИ

19 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 7 по 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 144 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 28 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.