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Общество

Четыре года колонии получил великолучанин за взятку

33-летний великолучанин получил четыре года колонии за взятку должностному лицу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов.

В марте 2024 года мужчина передал должностному лицу ПАО «Россети Северо-Запад» 200 000 рублей за уничтожение акта проверки о выявленном безучетном потреблении электроэнергии в торговом павильоне.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

При назначении наказания судом учтено наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, способа его совершения, размер взятки, сведения о личности подсудимого.

Приговором суда подсудимому назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и конфискацией предмета взятки.

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