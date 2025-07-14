Четыре года колонии получил великолучанин за взятку

10:31, 14 июля 2025, ПАИ

33-летний великолучанин получил четыре года колонии за взятку должностному лицу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов.

В марте 2024 года мужчина передал должностному лицу ПАО «Россети Северо-Запад» 200 000 рублей за уничтожение акта проверки о выявленном безучетном потреблении электроэнергии в торговом павильоне.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

При назначении наказания судом учтено наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, способа его совершения, размер взятки, сведения о личности подсудимого.

Приговором суда подсудимому назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и конфискацией предмета взятки.