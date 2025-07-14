Жилой дом загорелся от удара молнии в Островском районе
Жилой дом загорелся от удара молнии на улице Елоховской в деревне Карпово Островского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар произошёл 12 июля. Выгорела кровля по всей площади. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и хозяйственную постройку.
Напомним, что грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня, 14 июля.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 июля 2025
В Великих Луках хозяина цветочного павильона признали виновным за дачу взятки в крупном размере