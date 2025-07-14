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Происшествия

Жилой дом загорелся от удара молнии в Островском районе

Жилой дом загорелся от удара молнии на улице Елоховской в деревне Карпово Островского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл 12 июля. Выгорела кровля по всей площади. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и хозяйственную постройку.

Напомним, что грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня, 14 июля.

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