Жилой дом загорелся от удара молнии в Островском районе

10:36, 14 июля 2025, ПАИ

Жилой дом загорелся от удара молнии на улице Елоховской в деревне Карпово Островского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл 12 июля. Выгорела кровля по всей площади. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и хозяйственную постройку.

Напомним, что грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня, 14 июля.