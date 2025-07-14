Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

10:52, 14 июля 2025, ПАИ

Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области 12 и 13 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 12 июля жилой дом загорелся от удара молнии на улице Елоховской в деревне Карпово Островского района. Выгорела кровля по всей площади. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и хозяйственную постройку.

Чуть позже горело неэксплуатируемое строение на Октябрьском проспекте в Великих Луках. В строении выгорело изнутри два помещения площадью четыре квадратных метра. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также в этот день мусор сгорел в неэксплуатируемом строении на улице 1 Мая в Острове. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Кроме того, бесхозное строение горело на улице Центральной в деревне Миритиницы Локнянского муниципального округа. В строении огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания – неисправность дымовой трубы.

13 июля баня сгорела в СНТ «Самухново» в Палкинском муниципальном округе. Там же в хозпостройке огонь повредил кровлю. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

В тот же день произошёл пожар в жилом доме в деревне Каменка Пустошкинского района. В комнате дома огонь повредил стену. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, гараж с автомобилем ВАЗ-2106 горели на улице Новгородской в Пскове. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также нежилой дом сгорел в деревне Горки Красногородского муниципального округа. Предварительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.