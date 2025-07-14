Участники программы «Герои земли Псковской» получат сопровождение по уникальной методике ВШГУ

11:08, 14 июля 2025, ПАИ

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» получат сопровождение личностно-профессионального развития по уникальной методике Высшей школы государственного управления Президентской академии, сообщил корреспонденту ПАИ директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, член общественного совета программы «Герои земли Псковской» Андрей Хлутков.

«Помимо академических модулей, есть сквозные треки, которые проходят через все модули и межмодульные периоды программы. Например, индивидуальное сопровождение личностно-профессионального развития – на основе системы тестирования и оценки когнитивных и управленческих способностей. Все слушатели делятся на мини-группы, у них есть эксперты, которые обучались именно этому сопровождению и которые помогают выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития. Методика личностно-профессиональной диагностики и комплексного ресурсного анализа разработана специалистами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Достоверность результатов, получаемых в ходе тестирования, была достигнута в результате предварительной апробации тестов на большом массиве статистических данных», – подчеркнул эксперт.

«Трек наставничества закреплён за правительством Псковской области», – рассказал Андрей Хлутков. Напомним, одним из наставников программы выступит губернатор Михаил Ведерников.

Кроме того, предусмотрен культурно-патриотический трек, он включает экскурсии, походы в музеи и театры, обсуждение фильмов и книг, спортивные мероприятия.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал глава региона Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

25 июня общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. До начала обучения будет организована работа по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников. Старт очной части обучения запланирован на 8 сентября.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.