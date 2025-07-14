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Общество

Более 176 килограммов плодоовощной продукции сняли с реализации в Псковской области

18 партий плодоовощной продукции общим объёмом 176,38 килограмма сняли с реализации в Псковской области за полгода, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

За шесть месяцев специалисты проверили 90 торговых точек, в которых продают плоды и овощи. Лабораторно исследовали более 340 проб по санитарно-химическим (содержание токсичных элементов, пестицидов, нитратов), микробиологическим, паразитологическим показателям, содержанию ГМО, радионуклидов. Две пробы овощей отечественного происхождения и одна импортного (дыня) не соответствовали требованиям по содержанию нитратов, что составило 1,25 % всех образцов.

В исследованных пробах не обнаружили превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, радионуклидов, остаточных количеств пестицидов, ГМО, уточнили в ведомстве.

В ходе контрольных мероприятий выявили несколько нарушений, наиболее частые из них – отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость плодоовощной продукции; нарушение условий хранения, установленных изготовителями.

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