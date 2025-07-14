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Политика

В России отменённые полёты будут компенсировать

В России отменённые полёты будут компенсировать за счёт уменьшения отчислений в фонд. Это следует из распоряжения Правительства РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе кабинета министров.

Фото: ПАИ

Согласно документу, в этом году для туроператоров в сфере выездного туризма размер отчислений в фонд персональной ответственности уменьшается на 0,25 % (с 1 % до 0,75 %). В частности, высвобожденные средства пойдут на возврат денег туристам, которые купили билеты в страны, где действуют ограничения из-за угрозы безопасности.

Правительство также изменило срок предоставления указанных отчислений – срок уплаты перенесён с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года.

Напомним, что взносы для туроператоров в фонд также уменьшали в 2021 и 2022 годах в связи с угрозой распространения COVID-19 и из-за внешнего санкционного давления.

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