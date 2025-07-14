Члена Союза писателей оштрафовали в Псковской области за слова о Крыме

12:21, 14 июля 2025, ПАИ

Члена Союза писателей из Великих Лук оштрафовали за слова о Крыме, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Прокуратура Великих Лук на основании поступившей из УФСБ России по Псковской области информации в отношении великолучанина провела проверку по факту публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

В декабре 2024 года пенсионер, член Союза писателей России на краеведческой конференции в зале великолукской библиотеки публично заявил о принадлежности Крыма иному государству.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, в том числе заключение лингвистического исследования, суд признал великолучанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.