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Общество

Руководитель типографий станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» в Пскове, медицинских комиссий «Медпрофи» Александр Скоробогатов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 июля, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Как масштабировать бизнес? Какие современные технологии или инновации внедряют на предприятиях? Как найти клиентов для типографий и что наиболее востребовано? Как решаются кадровые вопросы?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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