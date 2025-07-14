О ситуации с восстановлением электроснабжения рассказала глава Пыталовского округа

14:21, 14 июля 2025, ПАИ

К 14 июля ситуация по восстановлению электроснабжения и водоснабжения в Пыталовском округе стабилизировалась, сообщила в своём телеграм-канале глава округа Вера Кондратьева.

На утро без электричества оставались 35 населенных пунктов, в том числе и хутора, несколько домов на улицах города (168 жителей). Работы идут круглосуточно с вечера пятницы, 11 июля. Сегодня заявки отрабатывают четыре бригады (18 человек, шесть единиц техники).

«Водоснабжение, в основном, везде восстановлено. Остались единичные заявки. Работы не прекращаются», - уточнила глава округа.



Фото: Телеграм-канал Веры Кондратьевой



Фото: Телеграм-канал Веры Кондратьевой



Фото: Телеграм-канал Веры Кондратьевой



Фото: Телеграм-канал Веры Кондратьевой







ООО «Горкомхоз» продолжает работы по расчистке общественных территорий, отрабатывает частные заявки. Управляющие компании восстанавливают поврежденные элементы многоквартирных домов.

«Много заявлений и просьб от жителей частного сектора. Крупные деревья, сломанные штормовым ветром, завалили частные территории, пруды, перегородили проходы и проезды. По всем обращениям будет проведена работа, оказано содействие по привлечению техники. Большие деревья, расколотые и сломанные ветром на несколько частей, находятся в реке Утроя и на берегу. Работы по их уборке будут проведены после первоочередных», - пояснила Вера Кондратьева.

Она таке поблагодарила всех, кто на протяжении двух суток работал по восстановлению последствий стихии, и тех, кто ждал подачи электро- и водоснабжения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру 8-800-220-0-220 или в ЕДДС по телефону 23-363.