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Общество

Более 170 боеприпасов и 45 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

45 единиц оружия и 177 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 7 по 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

За неделю в регионе провели 49 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 11 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.

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