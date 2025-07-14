В Пскове росгвардейцы не дали украсть из магазина спиртное, перчатки, секатор и клей

15:13, 14 июля 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

13 июля росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 35-летнего жителя Пскова, похитившего из торгового зала спиртные напитки, рюкзак, перчатки, секатор и клей. Ущерб составил 4 900 рублей.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.