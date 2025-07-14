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Происшествия

Велосипед за 50 тысяч рублей вернула владельцу полиция Пскова

Вечером 26 июня из подъезда дома на улице Юбилейной в Пскове был похищен велосипед. Вор перекусил блокировочный тросик. Причиненный владельцу ущерб составил 50 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили гражданина, подозреваемого в совершении кражи. Вором оказался безработный, ранее судимый 35-летний житель Пскова. Похищенный велосипед изъят.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

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