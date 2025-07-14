ФК «Псков» разгромно проиграл мурманскому «Северу» на выезде

16:49, 14 июля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проиграл мурманскому «Северу» со счётом 0:5 в гостевом матче чемпионата Северо-Западного федерального округа, который прошёл 12 июля. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

В первом тайме псковичи пропустили три безответных гола в исполнении Игоря Тараканова, Дмитрия Суконкина и Виталия Бровчука. Во второй половине встречи голы футболистов мурманской команды Владислава Шапарева и снова Игоря Тараканова довели счёт до разгромного.

В турнирной таблице «Псков» опустился на четвёртое место, имея в активе семь очков в шести играх. Для псковского коллектива это третье поражение подряд в Третьей лиге. Напомним, что по итогам двух кругов чемпионата четыре лучших команды продолжат борьбу за пьедестал.

Следующий матч «Псков» проведёт против спортшколы «Ленинградец» дома 23 июля.

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