Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» разгромно проиграл мурманскому «Северу» на выезде

Футбольный клуб «Псков» проиграл мурманскому «Северу» со счётом 0:5 в гостевом матче чемпионата Северо-Западного федерального округа, который прошёл 12 июля. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ФК «Псков»

В первом тайме псковичи пропустили три безответных гола в исполнении Игоря Тараканова, Дмитрия Суконкина и Виталия Бровчука. Во второй половине встречи голы футболистов мурманской команды Владислава Шапарева и снова Игоря Тараканова довели счёт до разгромного.

В турнирной таблице «Псков» опустился на четвёртое место, имея в активе семь очков в шести играх. Для псковского коллектива это третье поражение подряд в Третьей лиге. Напомним, что по итогам двух кругов чемпионата четыре лучших команды продолжат борьбу за пьедестал.

Следующий матч «Псков» проведёт против спортшколы «Ленинградец» дома 23 июля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2025

Первенство Псковской области по спортивному ориентированию провели в Пустошкинском районе
14 июля 2025

Псковские футболистки примут участие в финале первенства России
14 июля 2025

Российская легкоатлетка повторила прошлогодний рекорд псковской прыгуньи
14 июля 2025

ФК «Псков» разгромно проиграл мурманскому «Северу» на выезде
14 июля 2025

Псковский губернатор принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты
13 июля 2025

Стали известны предварительные итоги ралли «900 озёр»
12 июля 2025

Бесплатные утренние спортивные тренировки проходят в Пскове
12 июля 2025

Более 200 человек объединили XXVII летние Олимпийские игры молодёжи Псковского района

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...