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Происшествия

Жители каких районов Псковской области отдали мошенникам больше всего денег, рассказали в полиции

Жители каких районов Псковской области отдали мошенникам больше всего денег, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

С января по середину июля от действий мошенников пострадали 526 человек, а суммарный ущерб достиг 235 млн 614 тысяч 181 рубля.

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:

- перевод средств на «безопасный счет» – 292 случая;

- взломанные аккаунты в социальных сетях – 20 случаев;

- мошенничество при покупке товаров в интернете – 93 случая;

- «освобождение» от ответственности – 8 случаев;

- предложения о дополнительном заработке – 100 случаев.

«Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112)», - рекомендуют в полиции.

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