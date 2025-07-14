Жители каких районов Псковской области отдали мошенникам больше всего денег, рассказали в полиции
Жители каких районов Псковской области отдали мошенникам больше всего денег, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
С января по середину июля от действий мошенников пострадали 526 человек, а суммарный ущерб достиг 235 млн 614 тысяч 181 рубля.
Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:
- перевод средств на «безопасный счет» – 292 случая;
- взломанные аккаунты в социальных сетях – 20 случаев;
- мошенничество при покупке товаров в интернете – 93 случая;
- «освобождение» от ответственности – 8 случаев;
- предложения о дополнительном заработке – 100 случаев.
«Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112)», - рекомендуют в полиции.
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