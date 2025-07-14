В Псковской области завершают ремонт дороги Цапелька – Плюсса по нацпроекту

17:53, 14 июля 2025, ПАИ

Ремонт дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Стругокрасненском районе подходит к завершению. Работы выполняют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Подрядная организация ООО «ДАФ» приступила к укладке верхнего слоя асфальта на трёх участках трассы. Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 17,5 километра.

Работы планируют завершить в конце июля.

Дорога Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса обеспечивает движение пассажирского и грузового транспорта, а также подъезд к федеральной трассе Р-23. Кроме того, ремонтируемые участки дороги обеспечивают транспортную доступность к Стругам Красным.