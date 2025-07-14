Псковичей приглашают принять участие в премии «Молодой предприниматель России»

18:20, 14 июля 2025, ПАИ

Продолжается приём заявок на участие в премии «Молодой предприниматель России». Это отличная возможность для талантливых и амбициозных молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет продемонстрировать свои достижения и получить признание как новые лидеры страны, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Премия включает десять номинаций: «Социальная миссия», «Семейное предпринимательство», «Производитель года», «Наука и технологии», «Развитие инфраструктуры», «Креативные индустрии», «Аграрий года», «Экспортёр года», «Щит Отечества», «Выход производителей на маркетплейсы».

Регистрация на премию открыта до 26 сентября. После этого участники пройдут несколько этапов отбора, включая защиту перед экспертным советом. Награждение победителей состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве.

«Участие в премии – это не только возможность получить престижное звание, но и множество других преимуществ: призы от партнёров, публикации в федеральных и региональных СМИ, интервью с победителями и место в рейтинге ТОП-35 молодых предпринимателей России», – отметили в вузе.