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Общество

Дороги размыло в нескольких населённых пунктах Плюсского округа

В результате непрекращающихся ливневых дождей размыты дороги в нескольких населённых пунктах округа и подъезды к мостами в деревнях Лосицы и Быково Печорского муниципального округа. Ситуацию с подтоплением прокомментировала глава муниципалитета Наталья Иванова.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Ивановой

«Уважаемые жители, в один день всё привести в порядок не получится, понадобится несколько дней. Прошу отнестись с пониманием и учитывать дорожную обстановку, планируя поездки на дачи!» – обратилась к жителям Наталья Иванова.

Совместно с подрядными организациями будем проводить работы по отсыпке и укреплению дорожного полотна, подчеркнула глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что ночью 15 июля местами по Псковской области сохранятся грозы, ливни.

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