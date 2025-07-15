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Спорт

Псковичка выиграла всероссийские соревнования по велоспорту

Спортсменка из Псковской области Олеся Семёнова выиграла всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе среди девушек 15-16 лет, которые прошли в Пушкинских Горах. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Фото: Федерация велоспорта России

Состязания прошли в формате многодневной гонки в пять этапов.

Олеся Семёнова выиграла второй этап – индивидуальную гонку на время на 14 километров, вырвавшись в лидеры генеральной классификации. Затем она стала победительницей третьего этапа – групповой гонки на 69 километров и пришла второй на четвёртом этапе – групповой гонке на 48 километров.

В результате спортсменка из Псковской области заняла первое место, опередив на 36 секунд свою ближайшую преследовательницу Валерию Мершину. Четвёрку сильнейших замкнула ещё одна представительница Псковской области Людмила Котельникова, которая выиграла бронзу в групповой гонке на 55,5 километра.

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