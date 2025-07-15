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Общество

Приставы вынудили великолучанина заплатить полмиллиона за чужой разбитый автомобиль

32-летний великолучанин нарушил п. 1.5, 11.1 ПДД РФ, что привело к ДТП и имущественному ущербу потерпевшего страхователя истца. По заключению экспертов, стоимость восстановительных работ составила более 880 тысяч рублей. Страховая компания разбитого авто инициировала иск в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

В ходе судебного процесса был произведен детальный расчет понесенных убытков. С учетом среднерыночной стоимости технически исправного автомобиля Toyota Land Cruiser, суммы, выплаченной страховой компанией, ответчика обязали возместить 494 тыс. рублей.

Исполнительный документ о взыскании с великолучанина ущерба, причиненного в ходе ДТП, поступил на исполнение в отделение судебных приставов Великих Лук.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможном аресте имущества в случае уклонения от погашения задолженности. На правовую сознательность мужчины не повлияли ни арест счетов, ни запрет на регистрационные действия с его имуществом. Тогда судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 34 тыс. рублей. Только после этих мер принудительного исполнения на депозитный счет ведомства стали поступать денежные средства. Денежные средства направлены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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