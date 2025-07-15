Итоги первого этапа фестиваля ориентирования «Алоль» подвели в Псковской области
Итоги первого этапа фестиваля спортивного ориентирования «Алоль» – соревнования «Иван Купала» – сообщили ПАИ в клубе «Русь».
В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.
На счету ориентировщиков Псковской области две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Победы на счету Екатерины Никитиной в женском зачёте и Артёма Смородина среди мальчиков до 10 лет.
Великолучанин Вадим Каштанов стал серебряным призёром в мужском зачёте, Яна Фёдорова выиграла бронзу среди девочек до 10 лет, Ирина Чернова завоевала бронзу среди спортсменок до 18 лет, Наталья Ушакова стала серебряным призёром в зачёте до 60 лет, а Татьяна Столярова выиграла серебро среди ветеранов до 70 лет.
Отметим, что сегодня, 15 июля, завершится второй этап фестиваля – соревнования «Рельеф и гидрография».
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