Итоги первого этапа фестиваля ориентирования «Алоль» подвели в Псковской области

12:02, 15 июля 2025, ПАИ

Итоги первого этапа фестиваля спортивного ориентирования «Алоль» – соревнования «Иван Купала» – сообщили ПАИ в клубе «Русь».

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.

На счету ориентировщиков Псковской области две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Победы на счету Екатерины Никитиной в женском зачёте и Артёма Смородина среди мальчиков до 10 лет.

Великолучанин Вадим Каштанов стал серебряным призёром в мужском зачёте, Яна Фёдорова выиграла бронзу среди девочек до 10 лет, Ирина Чернова завоевала бронзу среди спортсменок до 18 лет, Наталья Ушакова стала серебряным призёром в зачёте до 60 лет, а Татьяна Столярова выиграла серебро среди ветеранов до 70 лет.

Отметим, что сегодня, 15 июля, завершится второй этап фестиваля – соревнования «Рельеф и гидрография».

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