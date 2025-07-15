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Спорт

Итоги первого этапа фестиваля ориентирования «Алоль» подвели в Псковской области

Итоги первого этапа фестиваля спортивного ориентирования «Алоль» – соревнования «Иван Купала» – сообщили ПАИ в клубе «Русь».

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.

На счету ориентировщиков Псковской области две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Победы на счету Екатерины Никитиной в женском зачёте и Артёма Смородина среди мальчиков до 10 лет.

Великолучанин Вадим Каштанов стал серебряным призёром в мужском зачёте, Яна Фёдорова выиграла бронзу среди девочек до 10 лет, Ирина Чернова завоевала бронзу среди спортсменок до 18 лет, Наталья Ушакова стала серебряным призёром в зачёте до 60 лет, а Татьяна Столярова выиграла серебро среди ветеранов до 70 лет.

Отметим, что сегодня, 15 июля, завершится второй этап фестиваля – соревнования «Рельеф и гидрография».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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