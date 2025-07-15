510 тысяч рублей могут выиграть молодые семьи в Псковской области
Конкурсный отбор социальных проектов молодых семей стартовал в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.
Принять участие в конкурсе могут семьи (возраст супругов от 18 до 35 лет включительно, они состоят в официальном браке и проживают на территории Псковской области).
Конкурс проводят по двум основным направлениям. Первое – событийные мероприятия. К ним относится организация форумов, мастер-классов, слётов, проведение фестивалей и концертов, реализация просветительских мероприятий.
Второе направление – создание инфраструктуры. Сюда входят формирование общественных пространств, развитие семейных сообществ, создание клубов молодых семей и обустройство площадок как закрытого, так и открытого типа.
Заявки принимают до 4 августа. Подведение итогов отбора 25 августа. Период реализации проектов с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года.
По результатам конкурса определят 10 лучших проектов, авторы которых получат грунтовую поддержку. Максимальный размер гранта на реализацию инициативы составит 510 тысяч рублей.
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