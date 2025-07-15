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Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

Днём 13 июля на улице Ленинской в Новосокольниках дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Nissan. Выяснилось, что за рулём иномарки был нетрезвый 44-летний великолучанин.

Похожая ситуация произошла с водителем автомобиля Lada Kalina. В этой легковушке 14 июля по улице Звёздной в Пскове ехал 23-летний пскович. Молодой человек также был в нетрезвом виде и ранее привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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