Марат Хуснуллин: Число строящихся по счетам эскроу частных домов превысило 16 тысяч

12:42, 15 июля 2025, ПАИ

С 1 марта 2025 года в России действует закон, регулирующий применение эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот механизм обеспечивает защиту средств граждан от недобросовестных подрядчиков и повышает надёжность сделок при возведении частных домов. Так, на сегодняшний день количество частных домов, при строительстве которых использован данный механизм, превысило 16 тыс. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, пишет пресс-служба Правительства РФ.

«Мы видим значительный рост интереса граждан к индивидуальному жилищному строительству. Наша задача – создать условия для реализации желания людей жить в собственном доме. Важная составляющая в этом деле – гарантировать безопасность проведения сделок. С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, предусматривающий для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Если весной с применением эскроу было начато строительство порядка 5 тыс. индивидуальных жилых домов, то сегодня в стране уже более 16 тыс. частных домов возводится с использованием этого защищённого финансового механизма», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что эскроу-счета гарантируют защиту средств дольщиков на всех этапах строительства. Покупатели получают уверенность, что их деньги перейдут подрядчику лишь после завершения строительства. Это означает, что в случае срыва сроков или других нарушений граждане смогут вернуть свои вложения.

Также растёт количество строительных компаний, готовых к работе с эскроу при строительстве частных домов. По данным госкомпании «ДОМ.РФ», число таких подрядчиков выросло более чем в 2,5 раза – с 1,8 тыс. на 1 марта до 4,7 тыс. компаний на текущий момент.