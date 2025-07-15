16 июля на улицах Леона Поземского и Архитектора Гермейера в Пскове не будет электричества в связи с ремонтом

13:13, 15 июля 2025, ПАИ

16 июля на улицах Леона Поземского и Архитектора Гермейера в Пскове планово отключат электричество, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Электроэнергия будет отключена в домах № 111, 115в и 115г на улице Леона Поземского, в проезде Леона Поземского и в домах № 2в и 6а на улице Архитектора Гермейера.

Отключение на улице Архитектора Гермейера пройдет с 8:00 до 18:00 в связи с капитальным ремонтом оборудования трансформаторных подстанций. В проезде и на улице Леона Поземского электричество будет отключено с 9:00 до 17:00 в связи с заменой опор.

Справки по телефону 8 (800) 220-02-20.