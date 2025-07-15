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Политика

Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля, в 14:00.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

– 1122 года: какая программа ждёт псковичей и гостей в День города?

– Всё о ФКГС: какие пространства приведут в порядок в рамках ФКГС и насколько активно псковичи проявили себя в голосовании за объекты благоустройства?

– Работаем: как обстоит ситуация с покосом травы в городе?

– Закрыто на ремонт: на каком этапе находится ремонт центральных улиц Пскова?

– «Есть идея!»: какие идеи и в каких сферах были бы наиболее востребованы в рамках городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея!»?

Видеотрансляция программы «Оглавление» будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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