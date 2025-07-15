«Это всё-таки сердце»: псковский кардиолог рассказала о выборе профессии на всю жизнь

13:54, 15 июля 2025, ПАИ

О выборе профессии на всю жизнь рассказала врач-кардиолог Псковской областной клинической больницы Анастасия Пескова в беседе с корреспондентом ПАИ.

27-летний специалист работает в медучреждении с 2024 года. В её ежедневные обязанности входят прием и осмотр пациентов, выписка, коррекция лечения. «Отправляем пациентов на операцию, если это необходимо – это либо стентирование, чтобы не было болезни грудины, либо это стимуляторы, которые помогают лечить редкий пульс», – рассказала Анастасия.

Девушка два года обучалась в медицинском классе, а затем отучилась шесть лет на специалитете в Великом Новгороде. «Кардиология с первого курса. Это всё-таки сердце, и мне очень нравится работать в этом направлении. Не хотелось бы в последующем заниматься тем, что не нравится, это выбор на всю жизнь. Нагрузка большая, если заниматься делом, которое тебе не нравится, то очень быстро выгоришь», – поделилась врач.

Первоначально её направили в поликлинику, где она полгода проводила только амбулаторные приёмы. «В последующем меня перевели на отделение. Как и в поликлинике, здесь у меня очень грамотные коллеги. Я всегда могу обратиться с вопросом, и мне не откажут, помогут», – отметила кардиолог.

По словам Анастасии, врачи всегда стараются помочь пациенту. «Он приходит к нам с определённой проблемой, с определённым вопросом. Когда благополучно разрешается, это всегда положительные эмоции, видишь, что ему действительно стало лучше», – заметила она.

Напомним, за 2024 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроили 95 врачей и 128 средних медицинских работников.