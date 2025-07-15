Елена Иванова: Программа «Герои земли Псковской» открывает возможности для профессионального роста

16:46, 15 июля 2025, ПАИ

Значимость программы «Герои земли Псковской» подчеркнула глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Программа открывает реальные возможности для профессионального роста тех людей, которые проявили себя в специальной военной операции (СВО)», – отметила Елена Иванова.

Она также обратила внимание, что необходимо обязательно найти применение их опыту, чтобы ветераны СВО смогли реализовать себя, в том числе в органах местного самоуправления.

«Если поступят заявки от участников программы для трудоустройства в администрацию Бежаницкого округа, мы обязательно их рассмотрим», – добавила глава округа. По её мнению, молодые люди, прошедшие обучение по программе «Герои земли Псковской», будут управленцами нового уровня, со знаниями и компетенциями современного управления, что поможет более эффективно решать задачи, которые стоят перед муниципалитетами.

Елена Иванова также заметила, что стажировки участников программы «Герои земли Псковской» в различных муниципальных структурах позволят молодым специалистам проявить себя и выбрать наиболее интересные направления работы при поддержке действующих сотрудников органов власти.

«Самое главное, что они смогут проявить свои способности, активности. И конечно, получат от нас, от действующих работников органов местного самоуправления, определённую поддержку и помощь», – сказала глава округа.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал глава региона Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

25 июня общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. До начала обучения будет организована работа по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников. Старт очной части обучения запланирован на 8 сентября.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.