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Спорт

Сергей Семак: Псковский футболист Михайлов оставляет хорошее впечатление

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признался, что игрок команды, уроженец Псковской области Ярослав Михайлов оставляет хорошее впечатление на тренировках. Об этом сообщает пресс-службе петербургского клуба.

Сергей Семак. Фото: пресс-служба «Зенита»

Напомним, что по окончании нынешнего сезона у Ярослава Михайлова завершился договор аренды с «Оренбургом», и он вернулся в расположение «сине-бело-голубых». Сейчас Михайлов тренируется с «Зенитом». В последнем товарищеском матче с сербским клубом «Воеводина» он был в заявке, однако провёл всю игру на скамейке запасных. Петербургский коллектив одержал разгромную победу со счётом 7:1.

Семак отметил, что Михайлов оставляет хорошее впечатление, однако может снова уйти в аренду. «Решение о том, кто уйдёт в возможную аренду, я думаю, примем на днях. Завтра-послезавтра уже начнём двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду», – сказал главный тренер команды.

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Сергей Семак: Псковский футболист Михайлов оставляет хорошее впечатление
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