Сергей Семак: Псковский футболист Михайлов оставляет хорошее впечатление

15:47, 15 июля 2025, ПАИ

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признался, что игрок команды, уроженец Псковской области Ярослав Михайлов оставляет хорошее впечатление на тренировках. Об этом сообщает пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона у Ярослава Михайлова завершился договор аренды с «Оренбургом», и он вернулся в расположение «сине-бело-голубых». Сейчас Михайлов тренируется с «Зенитом». В последнем товарищеском матче с сербским клубом «Воеводина» он был в заявке, однако провёл всю игру на скамейке запасных. Петербургский коллектив одержал разгромную победу со счётом 7:1.

Семак отметил, что Михайлов оставляет хорошее впечатление, однако может снова уйти в аренду. «Решение о том, кто уйдёт в возможную аренду, я думаю, примем на днях. Завтра-послезавтра уже начнём двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду», – сказал главный тренер команды.

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