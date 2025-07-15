В Пскове подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

16:34, 15 июля 2025, ПАИ

В Пскове 17-летний подросток из Островского района подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Он подозревается в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), и 33 эпизодов, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

По версии следствия, 28 мая в Пскове несовершеннолетнего задержали сотрудники областного УКОН УМВД при попытке сбыта наркотиков через тайники. Изъято 42 свертка расфасованного наркотического средства.

Следователи при оперативном сопровождении сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области продолжают проводить следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.