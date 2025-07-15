Глава Пскова вместе с депутатом гордумы посетил округ №8

16:43, 15 июля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вместе с депутатом Псковской городской Думы Натальей Юрченко посетил округ № 8, сообщил глава города в своём Telegram-канале.

Цель визита – разобраться в вопросах, которые волнуют жителей, отметил Борис Елкин. Вопрос замены открытой контейнерной площадки на закрытую и более вместительную на улице Коммунальной, 22б будет прорабатываться совместно с управляющей компанией.

По итогам выезда дано поручение очистить участок на улице Народной, 21, на котором происходит ликвидация гаражей, от строительного мусора после демонтажа.

Глава города и депутат Псковской городской Думы также обсудили вопрос установки новой контейнерной площадки на территории ТОС «К32», заявка которого победила в этом году в городском конкурсе.

Ход строительства новых тротуаров около новой школы на улице Киселёва также проверили в рамках выезда. Дополнительно запланирована установка пешеходной разметки для безопасного перехода школьников.

Ещё одно строительство проконтролировано у Рижской гостиницы. Благоустройство сквера реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Зоны для детей разных возрастов уже размечены на территории, дорожки засыпаны щебнем.