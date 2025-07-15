Кадровые изменения произошли в прокуратуре Палкинского района

17:39, 15 июля 2025, ПАИ

На должность прокурора Палкинского района назначили советника юстиции Антона Куприкова. Соответствующий приказ № 799-к подписал генеральный прокурор России 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Срок полномочий нового руководителя составит пять лет.

До назначения в Палкинский район Антон Куприков исполнял обязанности прокурора Порховского района.