Кадровые изменения произошли в прокуратуре Палкинского района
На должность прокурора Палкинского района назначили советника юстиции Антона Куприкова. Соответствующий приказ № 799-к подписал генеральный прокурор России 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Срок полномочий нового руководителя составит пять лет.
До назначения в Палкинский район Антон Куприков исполнял обязанности прокурора Порховского района.
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