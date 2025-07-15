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Общество

Кадровые изменения произошли в прокуратуре Палкинского района

На должность прокурора Палкинского района назначили советника юстиции Антона Куприкова. Соответствующий приказ № 799-к подписал генеральный прокурор России 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Антон Куприков. Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Срок полномочий нового руководителя составит пять лет.

До назначения в Палкинский район Антон Куприков исполнял обязанности прокурора Порховского района.

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