Нового прокурора назначили в Куньинском районе

17:32, 15 июля 2025, ПАИ

Юрист 1-го класса Герман Васильев назначен на должность прокурора Куньинского района. Соответствующий приказ № 790-к подписал генеральный прокурор РФ 10 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Срок полномочий нового руководителя составит пять лет.

До назначения в Куньинский район Герман Васильев исполнял обязанности заместителя прокурора Бежаницкого района.