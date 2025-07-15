Нового прокурора назначили в Куньинском районе
Юрист 1-го класса Герман Васильев назначен на должность прокурора Куньинского района. Соответствующий приказ № 790-к подписал генеральный прокурор РФ 10 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Срок полномочий нового руководителя составит пять лет.
До назначения в Куньинский район Герман Васильев исполнял обязанности заместителя прокурора Бежаницкого района.
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