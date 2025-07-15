Печорский суд удовлетворил иск банка к женщине, задолжавшей почти три миллиона рублей

22:16, 15 июля 2025, ПАИ

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску банка о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на предмет залога, расторжении кредитного договора. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что гражданка заключила кредитный договор с банком на приобретение объектов недвижимости, а именно земельного участка и жилого дома. Ответчик неоднократно нарушала сроки погашения основного долга и процентов за пользование кредитом, что привело к образованию задолженности по кредитному договору в размере двух миллионов 805 тысяч 820 рублей. В обеспечение исполнения заёмщиком обязательств по кредитному договору возникла ипотека (залог недвижимости) в силу закона, предметом которой стали приобретённые объекты недвижимости – земельный участок и жилой дом.

Учитывая фактические обстоятельства дела, ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по кредитному договору, систематическое нарушение сроков внесения платежей, значительное превышение суммы неисполненного заёмщиком обязательства относительно стоимости предмета ипотеки, суд пришел к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для обращения взыскания на предмет залога посредством его реализации с публичных торгов.

Печорский районный суд удовлетворил исковые требования банка. С женщиной расторгнут кредитный договор, взыскана задолженность и расходы по оплате госпошлины в общей сумме два миллиона 888 тысяч 878 рублей, а также обращено взыскание на земельный участок и жилой дом путём их продажи с публичных торгов.